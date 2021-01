Det var ikke en pludselig indskydelse, da en hob af vrede Trump-støtter stormede Kongressen onsdag den 6. januar i et historisk angreb på det amerikanske demokrati.

Flere kampklædte Trump-støtter var udstyret med hvide plastik strips, som kan bruges som håndjern.

Det har nu fået FBI til at undersøge om angriberne havde til hensigt at kidnappe eller gidseltage medlemmer af Kongressen, som netop var ved at godkende valget af Joe Biden som ny præsident, da horder af oprørske Trump-tilhængere – opildnet af Trump selv – væltede politiet over ende og indtog selve symbolet på det amerikanske demokrati.

Det beretter flere medier, blandt andre abcnews.com

Foto: WIN MCNAMEE Vis mere Foto: WIN MCNAMEE

Den kampklædte mand på billedet er blevet identificeret som den 30-årige bartender Eric Munchel fra Nashwille, der på sin Facebook-profil poserer med et skydevåben i sin højre hånd og det amerikanske flag i den venstre stående foran et tændt tv, hvor Trump er i billedet.

FBI har nu anholdt Eric Munchel, som efter angrebet på Kongressen blev set i lobbyen på et hotel i Washington, hvor han fik en drink sammen med en anden person.

Seth Abramson, professor ved University of New Hampshire, vurderer i et opslag på Twitter, at nogle af oprørerne havde forberedt sig på en gidselsituation.

»Hvis du er en voldelig oprører, og du tilkæmper dig adgang til den amerikanske kongres med en stor mængde plastikstrips, er det en klar indikation på, at du har til hensigt at tage gidsler,« skriver Seth Abramson på Twitter.

I agree with those saying that if you are a violent seditionist and you force your way into the United States Capitol with a large stock of zip ties, it's an indication that you intended to take hostages, possibly Members of Congress. This criminal plot must be investigated ASAP. pic.twitter.com/GzEugLJmCz — Seth Abramson (@SethAbramson) January 7, 2021

Ifølge en række amerikanske medier foregik planlægningen af angrebet på Kongressen helt åbent i diverse fora på internettet i dagene, ja ugerne op til stormløbet på Kongressen.

Og derfor burde de amerikanske myndigheder havde forudset risikoen for, at demonstrationen kunne udvikle sig voldelig; fem døde under optøjerne, herunder en politimand.

Det siger den amerikanske forsker i indenlandsk ekstremisme Jared Holt fra tænketanken Atlantic Council til dr.dk.

De ekstreme Trump-støtter havde i dage og uger kommunikeret sammen om, hvordan de skulle trænge ind i Kongressen, og hvem der var angrebets mål.

»Folk delte kort over kongresbygningen med forskellige indgange, og de talte sågar om gangene, der er under bygningen,« siger Jared Holt til DR og tilføjer:

»I diskussionerne på diverse fora talte brugerne om at anholde og endda skade politikerne. Mange af de her samtaler foregik helt åbenlyst på internettet.«

Chefen for Kongressens politikorps, Steven Sund, har meddelt sin afgang efter pres fra blandt andre formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.

Steven Sund har været under hård kritik for sin håndtering af demonstrationen, men ifølge Sund bærer han ikke ansvaret alene.

Hele seks gange anmodede han ifølge sin egen forklaring om støtte fra Nationalgarden. Uden at hans anmodninger blev imødekommet.

Jared Holt betoner over for DR, at det er tid til selvransagelse i alle dele amerikanske samfund hvis det ikke skal gå meget værre næste gang.

Flere grupperinger har allerede annonceret, at de vil demonstrere mod indsættelsen af Joe Boden som præsident den 20. januar.