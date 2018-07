Marine Le Pens højrenationale Rassemblement National må kigge langt efter statsstøtte beslutter dommer.

København. En fransk dommer har beordret, at to millioner euro i statsstøtte til Marine Le Pens parti, Rassemblement National, ikke skal udbetales endnu. Det sker grundet mistanke om misbrug af EU-midler hos partiet.

Rassemblement National - National Samling - er arvtageren efter Front Nationale, som blev startet af Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen tabte i 2017 præsidentvalgkampen i Frankrig til Emmanuel Macron.

- Ved at konfiskere vores offentlige tilskud på grund af denne pseudosag om assistenter har dommerne givet os en dødsdom.

- Ansigt til ansigt med denne infamitet kalder jeg på det franske folk til fredelig og borgerlig modstand, siger Marine Le Pen ifølge nyhedsbureauet AP.

Som i Danmark modtager franske partier en vis støtte, alt efter hvor mange stemmer de har fået til et valg.

Her var Marine Le Pens Rassmeblement National berettiget til samlet 4,5 millioner euro i år. Det er en udbetaling på to millioner af dem, der nu bliver tilbageholdt.

Det sker, fordi Rassmeblement Nationale er blevet beordret til at betale store summer tilbage til EU for misbrug af EU-midler.

Partiet er anklaget for blandt andet at have brugt penge, som var givet til at arbejde i EU, til i stedet at ansætte folk i partiet. Ifølge Reuters har EU-Parlamentet opgjort svindlen til fem millioner euro, som skal betales tilbage.

- Vi vil ikke kunne betale vores stab, vores husleje og svare vores økonomiske forpligtigelser fra omkring den 15. juli. De planlægger vores død, siger talsmand for Rassemblement National Sebastian Chenu til Reuters.

I Danmark bliver Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt fortsat undersøgt af EU for svindel med midler givet til partialliancen Meld og den tilhørende fond Feld.

Partiet er mistænkt for at have brugt penge til valgkampagner i Danmark.

/ritzau/