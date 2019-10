Et ældre ægtepar er afgået ved døden i deres bolig nær Malmø i Sverige, og svensk politi efterforsker nu, om der er en kriminel handling bag.

Svensk politi undersøger søndag aften, om der er sket et dobbeltmord i Arlöv nær Malmø.

Her er to personer i 70'erne fundet døde i deres lejlighed.

»Vi har ingenting hørt. Det har været helt stille,« siger en nabo til svenske Expressen.

Alarmen kom kort efter klokken 14 søndag eftermiddag, hvor flere retsmedicinere nu arbejder på stedet.

Omstændighederne har fået politiet til at mistænke, at det ældre par er blevet dræbt, fortæller Evelina Olsson, der er talsmand fra svensk politi i Region Syd.

Naboer fra området beskriver ejendomskomplekset som et meget roligt sted, hvor der normalt ikke er noget at frygte for sikkerheden.

Svensk politi efterlyser vidner fra søndag dag. De pårørende er underrettede.