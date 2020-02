Tog holdes tilbage ved Brenner-passet. Mistanke om at tyske passagerer er smittet med frygtet kinesisk virus.

Østrig har stoppet et italiensk tog ved Brenner-passet. Man mistænker, at to passagerer om bord kan være smittet med coronavirus.

Det oplyser det østrigske indenrigsministerium.

Samtidig fortæller de østrigske jernbaner (OeBB), at al jernbanetrafik til og fra Italien er suspenderet.

Italien bekræftede lidt tidligere søndag aften, at tre borgere er døde af sygdommen, der stammer fra Kina.

Toget med de to syge passagerer var kørt fra Venedig og skulle have været til den tyske by München. Der er tale om to tyske borgere.

Inden toget nåede frem til grænseovergangen ved Brenner-passet havde det Italienske jernbaneselskab oplyst OeBB om, at der muligvis var to smittede med den berygtede sygdom om bord. Den kendes som Covid-19.

Videre fortalte man, at de to tyske borgere allerede var blevet isoleret i en sektion af toget.

En talsmand for de østrigske jernbaner siger, at de to i første omgang nægtede at stige af toget.

Hvor længe togtrafikken mellem Østrig og Italien vil være afbrudt, er der intet oplyst om. Det vil også påvirke togtrafikken i Tyskland.

/ritzau/dpa