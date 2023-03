Lyt til artiklen

Den tyske bilgigant Mercedes har haft besøg af politiet.

Ifølge Bild er der mistanke om, at to medarbejdere hos bilproducentens gigantiske afdeling i Sindelfinger har modtaget bestikkelse.

Til Bild siger advokaten Aniello Ambrosio, der arbejder hos statsadvokaten i Stuttgart:

»Vi efterforsker to personer, der mistænkes for at have modtaget bestikkelse.«

Det skal dreje sig om bestikkelse i millionklassen. Penge som de to skulle have fået for at tilgodese nogle forhandlere frem for andre med lukrative tilbud. Den service har de to Mercedes-ansatte så til gengæld fået godt betalt.

Mercedes-talsmanden Johannes Leifert fortæller, at bilkoncernen selv fik mistanke om bestikkelsen.

»Det er os, det er gået ud over, og vi har derfor indgivet en anmeldelse,« siger han til Bild.

Politiet har gennemført en razzia i flere af salgsafdelingens kontorer. Også hjemme hos en af de mistænkte har politiet været på besøg.

Der er tale om en specialenhed, der tager sig af økonomisk kriminalitet.

På Mercedes-fabrikken i Sindelfinger er der hele 35.000 ansatte. Det er også her, at bilgigantens forskningscenter er beliggende.