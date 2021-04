Mand anholdt i sag om tyveri af to værdifulde malerier af Vincent van Gogh og af Frans Hals sidste år.

Hollands politi har tirsdag anholdt en 58-årig mand, som mistænkes for at stå bag tyveriet af to værdifulde malerier - af Vincent van Gogh og af Frans Hals - fra museer i landet sidste år.

Manden blev anholdt i sit hjem i den centrale by Baarn. Men myndighederne har ikke fundet de stjålne malerier.

Det stjålne van Gogh-maleri, "Lentetuin" fra 1884, var udlånt til Singer Laren-museet, der ligger i byen Laren, fra et museum i byen Groningen, da det blev stjålet i marts sidste år.

Tyvene trængte ind på det lukkede museum ved at bryde ind gennem en glasdør. Indbruddet fik alarmen til at gå i gang, men da politiet ankom, var tyvene over alle bjerge.

Det stjålne maleri af van Gogh, hvis titel på dansk betyder forårshave, forestiller en kvinde i en præstegårdshave i byen Neunen.

Det stjålne maleri af Frans Hals' fra 1626 forestiller to leende drenge med et ølkrus.

