En sikh, der blev frifundet for bombningen af et Air India-fly i 1985, er blevet dræbt i det som ligner et bevidst mord i Canada, siger politiet.

Ripudaman Singh Malik blev skudt i sin bil i Surrey i British Columbia. Politiet fandt en udbrændt bil i nærheden.

Malik nægtede et hvert kendskab til terrorangrebet, som kostede 329 mennesker livet, da bomben sprængtes på flyet. Det skriver BBC.

I 2005 blev han frikendt, men politiet beskyldes for at have forkludret efterforskningen af den værste terrorhandling i Canadas historie.

De to frikendte for terrorangrebet på Air Indiaflyet, Ripudaman Singh Malik, til venstre, og Ajaib Singh Bagri ses på disse fotos. Foto: AP Photo/CP, Vancouver Sun/File Vis mere De to frikendte for terrorangrebet på Air Indiaflyet, Ripudaman Singh Malik, til venstre, og Ajaib Singh Bagri ses på disse fotos. Foto: AP Photo/CP, Vancouver Sun/File

Bombningen, der mistænkes at være udført af sikher med base i Canada, var en hævn for Indiens stormløb på det gyldne tempel i 1984.

Det er det helligste sted i sikh-religionen.

Efter en retssag det varede i to år, blev en sikhisk forretningsmand og millionær Ripudaman Singh Malik og Ajaib Singh Bagri frifundet for massemordet.

Canadisk politi siger, at de stadig arbejder på at fastslå motivet bag drabet på Ripudaman Singh Malik.

Ripudaman Singh Malik (i midten) smiler da han forlader højesteret i Vancouver den 16. maj 2005. Foto: Reuters/Lyle Stafford Vis mere Ripudaman Singh Malik (i midten) smiler da han forlader højesteret i Vancouver den 16. maj 2005. Foto: Reuters/Lyle Stafford

Flyet, et Air India fly på vej fra Canada til Indien, sprængtes i stumper ud for den irske kyst 23. juni 1985.

Alle 329 mennesker om bord blev dræbt. De fleste var canadiske statsborgere på vej hjem for at besøge familierne.

På samme tid sprængte en bombe før tiden i Japan. To bagagemedarbejdere blev dræbt.