I videoen taler den 23-årige Mark Conditt om udfordringer i sit privatliv, fortæller politichefen i Austin.

Austin. Den formodede gerningsmand bag de seneste ugers dødelige pakkebomber i Austin, Texas, optog en 25 minutter lang tilståelsesvideo på sin mobiltelefon, før han sprængte sig selv i luften under en politijagt onsdag.

Det oplyser politiet i Austin.

Politiet har identificeret bombemanden som den 23-årige Mark Conditt, en arbejdsløs hvid mand fra Austin-forstaden Pflugerville.

- Han nævner intet om terrorisme. Ej heller nævner han noget om had. I stedet er det et opråb fra en meget udfordret ung mand, som taler om udfordringer i sit privatliv, siger politichef i Austin Brian Manley.

Bomberyddere fjernede eksplosive sprængladninger fra Conditts hjem onsdag.

Timer forinden havde politiet sporet den 23-årige til et hotel lidt nord for Austin.

Betjente fulgte efter Conditts bil, da han trak ind til siden og detonerede en sprængladning i bilen og dermed begik selvmord.

Politiet advarer om, at den formodede gerningsmand kan have placeret eller sendt flere bomber inden sit selvmord og beder offentligheden om at være på vagt.

Eksperter fra det føderale forbundspoliti, FBI, og det føderale bureau for alkohol, tobak, våben og sprængstoffer, ATF, har i Conditts hjem fundet bombedele tilsvarende dem, der er blevet brugt i angrebene.

- Jeg vil ikke kalde det en bombefabrik, men der er helt sikkert komponenter, som svarer til dem, vi har set i andre anordninger, siger Fred Milanowski fra ATF's afdeling i Houston.

Siden 2. marts er Mark Conditt mistænkt for at have efterladt tre pakkebomber uden for private hjem, aktiveret en bombe med en snubletråd og sendt mindst to pakkebomber via FedEx, hvoraf den ene sprængte på et transportbånd.

I alt er to mennesker blevet dræbt og fem andre såret i angrebene.

/ritzau/Reuters