Han var underlagt husarrest, blev overvåget af kameraer døgnet rundt, havde meget begrænset adgang til teknologi og var bandlyst fra at rejse til udlandet.

Alligevel lykkedes det nytårsaften mangemillionær og tidligere Nissan-topchef Carlos Ghosn at flygte fra Japan, hvor han er anklaget for skattesvig, til Libanon.

I månedsvis har den flamboyante millionær forberedt sig på den verserende retssag, hvor han var indstillet på at bevise sin uskyld. Det var i hvert fald, hvad han lod de japanske myndigheder tro.

Nu tyder det midlertidigt på, at Carlos Ghosn brugte tiden på noget helt andet. Nemlig at udtænke en skudsikker flugtplan.

Det lykkedes Carlos Ghosn at flygte sin bopæl i Japan, selvom bygningen blev tæt overvåget. Foto: STR

I hvert fald trænger særligt ét spørgsmål sig på: Hvordan kan det lade sig gøre at flygte, når man overvåges til op over begge ører?

Ifølge den libanesiske udgave af MTV hjalp en paramillitær gruppe camoufleret blandt musikere Carlos Ghosn med at flygte fra sin bopæl i Japan.

Bandet skulle angiveligt havde optrådt i den 65-årige mangemillionærs hus, hvorefter han gemte sig i et stort etui til et instrument, som hastigt blev fragtet til den lokale lufthavn. Her fra blev han angiveligt fløjet til Istanbul og derfra videre til Beirut ombord på et privatfly.

Til Reuters fortæller hans kone, Carole Ghosn, at historierne om den 'musikalske flugt' er opdigtede. Samtidig nægter hun dog at dele detaljer om flugten.

Den musikalske flugt lyder måske langt ude, men det ville ikke være første gang, at Carlos Ghosn går kreativt til værks. Tilbage i marts forklædte han sig som en håndværker i håb om at undslippe mediernes opmærksomhed, da han forlod detentionen, efter at være blevet løsladt mod kaution. Foto: BEHROUZ MEHRI

Ifølge adskillige medier - heriblandt The Financial Times og the Wall Street Journal - har Carole Ghosn spillet en stor rolle i planlægningen af at få ægtemanden ud af Japan.

I kølvandet på, at hendes mand ankom til Libanon, har Carole Ghosn udtalt til Wall Street Journal, at genforeningen var 'den bedste gave hun i sit liv har fået'.

Hun har dog hverken be- eller afkræftet sin påståede indblanding i operationen.

Et andet spørgsmål, som flere medier har rejst, er, hvilke dokumenter Carlos Ghosn brugte til at komme ind i Libanon. Han har nemlig angiveligt tre pas - et brasiliansk, et fransk og et libanesisk - som hans advokater i Japan påstår er i deres varetægt.

Carlos Ghosn kone, Carole Ghosn menes at have spillet en central rolle i rigmandens flugt. Foto: KAZUHIRO NOGI

En talsperson for Carlos Ghosn fortæller til Financial Times, at han brugte et fransk pas til at rejse ind i Libanon, men ville ikke oplyse, hvordan det lykkedes den tidligere Nissan-topchef at forlade Japan - helt ubemærket.

Carlos Ghosn voksede op i Libanon, ejer adskillige ejendomme og er en populær figur i landet. Han optræder endda på et af landets frimærker.

Regeringen i Libanon har dog nægtet enhver involvering i den 65-årige mangemillionærs flugt.

Den 2. januar modtog Libanon en 'red notice' fra Interpol, som er en anmodning til politiet om at lokalisere og arrestere en person, som har en verserende sag for alvorlig kriminalitet i udlandet.

Carlos Ghosn menes at opholde sig i denne bygning i den libanesiske hovedstad, Beirut, som er omringet af journalister. Foto: JOSEPH EID

Der er dog ingen udleveringsaftale mellem Japan og Libanon.

Ghosn, der er brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner, blev anholdt i lufthavnen i Tokyo 19. november 2018.

Han er sigtet for fire forhold, herunder for at tilbageholde oplysninger om sin indkomst samt at have brugt Nissans midler til at lave ulovlige handler i Mellemøsten.

Ghosn nægter sig skyldig.