Det er takket være en ven til den pædofile 43-årige, der er mistænkt for drab på Madeleine McCann, at politiet nu har fået et gennembrud i sagen.

Eller rettere: Den 43-årige har sig selv at takke for, at han er kommet på myndighedernes radar i den hidtil så gådefulde sag.

For ifølge Daily Mail har den 43-årige tysker, som tyske medier omtaler som 'Christian B', talt over sig eller pralet med sin udåd under indtagelse af alkohol. Det blev begyndelsen på hans nedtur.

'Christian B' har ifølge det britiske medie lettet sit hjerte over for en ven, der siden viderebragte fortællingen til politiet.

Det skete, da de to venner i 2017 sad på en tysk pub.

I anledning af tiåret for 'Maddie'-sagens begyndelse blev den treåriges mystiske forsvinden fra et portugisisk feriekompleks omtalt i en tv-udsendelse, der blev vist på pubben.

Det fik den nu mistænkte mand til at vise sin ven en optagelse af en voldtægt, han havde begået.

I samme forbindelse skal 'Christian B' have fortalt, at han vidste, hvad der var sket med den savnede pige, hvis ulykkelige historie er fortalt verden over – dog indtil videre uden en slutning.

Der er ifølge politiet endelig sket et gennembrud i sagen om Maddie McCann Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT

Oplysningerne kommer samtidig med, at den tyske anklagemyndighed i Braunschweig torsdag bekræftede på et pressemøde, at politiet mistænker en 43-årig sexforbryder for at have slået Madeleine McCann ihjel.

»Anklagemyndigheden i Braunschweig efterforsker en 43-årig tysk statsborger for mistanke om drab.«

»Ud fra dette kan man se, at vi antager, at pigen er død,« lød det fra talsperson for anklagemyndigheden Hans Christian Wolters.

Kneblede og piskede kvinde

Ifølge tyske Bild er 'Christian B' dømt for distribution af børnepornografi, seksuelt misbrug af børn, overtrædelser af narkotikaloven og voldtægt.

Det er netop voldtægt, han i øjeblikket sidder i fængsel i for.

For i 2005 voldtog 'Christian B' en 72-årig amerikansk kvinde på selv samme feriekompleks i Praia de Luz på Algarve-kysten, hvor Maddie forsvandt fra i 2007.

Daily Mail har fundet frem til den 15 år gamle sag, hvor uhyrlige detaljer fremgår.

Den tyske sexforbryder brød ind i kvindens hus iført en maske.

Med sig havde han et reb, som han brugte til at fastgøre den ældre kvinde. Han gav hende bind for øjnene, kneblede hende og piskede hende med et stykke metal, mens hun blev voldtaget og siden bestjålet.

Kvinden fortalte politiet, at 'han nød at torturere mig'.

Hår på gerningsstedet forbandt senere den nu 43-årige gerningsmand til gerningsstedet. Han har nægtet sig skyldig i voldtægt.

I 2007 levede den 43-årige en rodløs tilværelse som en slags vagabond og løsarbejder på den portugisiske Algarve-kyst.

Den 43-årige tyskers autocamper. Foto: Metropolitan Police

Men selvom han forlod det hus, han havde boet i fra 1995 til 2006, mener politiet, at han også i 2007 opholdt sig nær Praia da Luz. Han boede ifølge politiet i sin hvide og gule varevogn af typen VW T3 Westfalia.

Han tog dog siden tilbage til Tyskland, hvor han blev fængslet for at have handlet narkotika på øen Sild i Vesterhavet.

Det var også i denne periode, at han fik domme for seksuelt misbrug af børn, har Christian Hoppe fra det tyske forbundspoliti oplyst.

Han blev indhentet af fortiden sidste år, da han i forbindelse med en indrejse i Italien blev snuppet af politiet på baggrund af en arrestordre fra voldtægtssagen fra 2005.

Både britisk og portugisisk politi har gennem de 13 år, der er gået siden Madeleines forsvinden, forfulgt en række forskellige spor eller teorier.

Fire måneder efter at pigen var forsvundet, meddelte portugisisk politi, at det arbejdede ud fra en teori om, at forældrene selv havde dræbt pigen. Den teori blev droppet igen året efter.

I en meddelelse takker Madeleines forældre, Gerry og Kate McCann, politiet for arbejdet.

»Det eneste, vi nogensinde har ønsket, er at finde hende, få sandheden frem og stille de skyldige til ansvar,« lyder det fra dem torsdag.

»Vi vil aldrig opgive håbet om at finde Madeleine i live, men hvad end udfaldet bliver, har vi brug for vished, fordi vi har brug for at finde fred,« siger forældrene.

Den 43-årige betragtes som drabsmistænkt i Maddie-sagen, men politiet har endnu ikke rejst sigtelse.

'Christian B' har indtil videre afsonet syv måneder af sin straf.