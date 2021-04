Han var bevæbnet og egentlig draget af sted med to venner på en ulovlig mission for at skyde næsehorn.

I stedet endte han selv med at betale med livet som bytte for en flok rasende elefanter.

Lørdag stødte betjente i nationalparken Kruger National Park i Sydafrika på tre mænd, som de mistænkte for krybskytteri.

Mændene flygtede, men kort efter lykkedes det at anholde den ene af dem.

Et arkivfoto fra the Kruger National Park, hvor krybskytter har dræbt et næsehorn for dens kostbare horn, mens andre vilde dyr har taget sig af resterne. (Arkivfoto)

Han kunne fortælle, at en af de to andre var blevet dræbt af en flok elefanter under flugten.

Søndag lykkedes det så et eftersøgningshold at finde mandens maltrakterede lig. Han var efter alt at dømme blevet trampet ihjel af elefanterne.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra parken, som er citeret i en række internationale medier.

Den tredje mand er endnu ikke fundet.