Retssagen mod de tre mistænkte efter angrebet i Westgate i 2013 genoptages. Den fjerde person er løsladt.

Fire personer har siden 2013 siddet fængslet efter angrebet i indkøbscentret Westgate i Kenyas hovedstad, Nairobi, hvor 67 mennesker mistede livet.

En af personerne, Adan Dheg, er dog mandag blevet løsladt. Retssagen vil derfor blive genoptaget 21. januar med de tre resterende mistænkte.

Det skriver nyhedsbureauet AP og det kenyanske medie Daily Nation.

Ingen af de tiltalte er anklaget for at være en af gerningsmændene, da massakren fandt sted, men de anklages for at have stået i ledtog med dem.

Den somaliske gruppe al-Shabaab tog skylden for angrebet i indkøbscentret Westgate, der stod på fra 21. til 24. september 2013.

Yderligere fire personer, der mistænkes for at have udført angrebet, blev alle dræbt i mellem 21. og 24. september.

/ritzau/