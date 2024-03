To mistænkte i et russisk terrorangreb, som kostede mindst 130 livet, er søndag bragt for retten i Moskva.

Der var stort politiopbud, skriver AP News.

Den ene af mændene blev ført ind i retslokalet med bind for øjnene. Da det blev fjernet, kunne man se et blåt øje.

De to er mistænkt for at tage del i et terrorangreb fredag aften i en koncertsal i Crocus City Hall.

En gruppe forbundet til Islamisk Stat har taget ansvar for angrebet, som er det mest dødelige i Rusland i flere år.

Den ene af de mistænkte, Dalerdjon Mirzoyev, er angiveligt fra Tadsjikistan, skriver det russiske medie Tass, som skal have en reporter til stede i retten søndag aften.

»Jeg er statsborger i Tadsjikistan,« skal han have sagt i retten gennem en tolk, da han ikke taler russisk.

Han skal også have sagt, at han har tre mindreårige børn.

Han er anklaget efter russisk lovgivning for terror med døden til følge, skriver Tass.

Ifølge mediet mistænkes 11 for at have været involveret i angrebet, hvor flere gik ind i koncertsalen i et område uden for Moskva og skød mod koncertgængere.

Flere blev efterfølgende tilbageholdt, da de forsøgte at krydse grænsen ud af Rusland.