Den 43-årige tysker Christian B, som er mistænkt for at have kidnappet og dræbt Maddie McCann, frygtes at være involveret i endnu en forsvindingssag.

Nemlig sagen om 5-årige Inga Gehricke, hvis forsvinding har været et mysterium i mere end fem år.

Allerede i 2016 var Christian B omdrejningspunkt for politiets efterforskning af sagen, men nu er mistanken om hans involvering ifølge det tyske lokalmedie Magdeburg Volkstimme blusset op på ny.

Det sker efter, det tyske forbundspolitis fredag var ude og offentliggøre, at den 43-årige tysker, som er en kendt sexforbryder, officielt er mistænkt i anden prominent og på mange måder lignende forsvindingssag - sagen om Madeleine McCann.

Her ses 5-årige Inga Gehricke på billeder, der blev taget få øjeblikke, før hun forsvandt. Foto: Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Vis mere Her ses 5-årige Inga Gehricke på billeder, der blev taget få øjeblikke, før hun forsvandt. Foto: Polizeidirektion Sachsen-Anhalt

Grunden til, at Christian B også frygtes at være involveret i Ingas Gehrickes forsvinding, er, at han på forsvindingstidspunktet ejede et hus i den tyske delstat Sachsen-Anhalt - ikke langt fra stedet, hvor den 5-årige pige forsvandt.

Sagen startede den 2. maj 2015, hvor 5-årige Inga Gehricke var med sine forældre på familievisit i byen Wilhelmshof.

Under besøget tog Inga med nogle andre børn på legepladsen, hvorefter hun - stadig sammen med andre børn - begav sig ud i skoven for at samle brænde til et bål.

Hvad der præcist er sket efter det, står hen i det uvisse. Én ting er dog sikkert: Inga er forsvundet sporløst - præcist ligesom Madeleine McCann.

I årevis har politiet undersøgt tusindvis af tips og ledetråde i sagen om forsvundne Inga, og ét af disse førte dem tilsyneladende på sporet af Christian B.

I hvert fald foretog de tilbage i februar 2016 en ransagning af hans ejendom i Neuwegersleben i Sachsen-Anhalt, hvor de blandt andet fandt et USB-stik med børneporno.

Fundet ledte dog ikke til, at der blev foretaget yderligere undersøgelser af den i dag 43-årige tysker. Et faktum, som advokat Petra Küllmei, der repræsenterer Ingas mor, over for Magdeburg Volkstimme kalder 'underligt'.

Christian B, som første gang blev dømt for et overgreb på et barn, da han var 17 år gammel, har angiveligt ikke noget alibi for dagen, hvor Inga Gehricke forsvandt.