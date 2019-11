16-årig elev, som menes at have dræbt to klassekammerater i Californien torsdag, er død, oplyser politiet.

Den 16-årige person, som er mistænkt for at have skudt og dræbt to elever på en skole i Californien torsdag, er død af de skader, han påførte sig selv med et skud i hovedet.

Det oplyser politiet i Los Angeles natten til lørdag dansk tid ifølge tv-stationen CNN.

Den formodede gerningsmand blev hårdt såret bragt til behandling på et hospital torsdag.

Forinden menes han at have dræbt to klassekammerater med skud. Ofrene var en 16-årig pige og en 14-årig dreng.

Tre andre elever blev såret i skyderiet, der fandt sted på Saugus High School i Santa Clarita.

/ritzau/