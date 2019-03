En 37-årig mistænkt fra et skyderi mandag i den hollandske by Utrecht, hvor tre mennesker blev dræbt, har fredag erklæret sig skyldig ved et retsmøde. Det oplyser anklagemyndigheden. Mandens motiver er stadig ved at blive efterforsket. Af sigtelsen fremgår, at drabene efterforskes som en terrorhandling. Piroschka Van De Wouw/Reuters