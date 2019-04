Den 28-årige mistænkte for moskéangreb er fredag morgen lokal tid for retten i Christchurch.

Den mistænkte mand bag angrebet på to moskéer i Christchurch i New Zealand skal gennemgå en mentalerklæring.

Det er kommet frem i retten, hvor den mistænkte mand fredag morgen lokal tid bliver stillet for en dommer.

Det skriver det newzealandske medie NZ Herald.

Han er sigtet for drab på 50 personer og forsøg på drab på 39 personer, oplyser politiet i New Zealand.

Det forventes, at politiet vil tilføje en række yderligere sigtelser i sagen under retsforhøret.

Det er anden gang, at den 28-årige australske mands sag stilles for retten.

Her skal han desuden tage stilling til, hvorvidt han ønsker en forsvarsadvokat.

Den mistænkte har tidligere givet udtryk for, at han vil repræsentere sig selv i retssagen.Det har vakt bekymring for, at den 28-årige australier vil bruge retssagen til at promovere sine højreradikale synspunkter.

Sagen bliver behandlet i landsretten i Christchurch fredag.

50 mennesker mistede livet og ligeså mange blev ramt af skud, da gerningsmanden den 15. marts angreb to moskéer i Christchurch.

