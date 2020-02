Politiet i Las Vegas fandt en kvindekrop i en kuffert og anholdte en mand, mistænkt for mordet.

Det hele udspillede sig, efter en anden kvinde havde fortalt en retsbetjent, at hun var blevet seksuelt forulempet, og at en anden kvinde var blevet dræbt.

Kroppen af den 22-årige Morgan Briel Amaya blev fundet onsdag i sidste uge inde i en kuffert, siger ligsynsmanden i Clark County. Hun var død efter at blive skudt i hovedet.

Den mistænkte er den 55-årige Gary Walker, som sad i fængsel i fredags, mistænkt for mordet. Det skriver New York Post.

Han blev også sigtet for otte gange seksuelt overfald, kidnapning med et dødeligt våben og endeligt angreb med et dødeligt våben.

Ifølge politiet i Las Vegas fortalte kvinden en retsbetjent i retten, at hun havde brug for hjælp. Gary Walker var sammen med kvinden i retten.

Da hun fortalte, hvad hun vidste, blev Walker straks arresteret.

Detektiverne blev fortalt, at kvinden var blevet kidnappet og seksuelt misbrugt i en lejlighed.

En anden kvinde var blevet dræbt i selvsamme lejlighed af Gary Walker, hed det i en udtalelse.

Drabsdetektiverne fandt liget af den 22-årige Morgan Briel Amaya i en kuffert i lejligheden.

Gary Walker havde adskillige domme imod sig i andre amerikanske stater, så dommeren beordrede ham fængslet uden mulighed for kaution.

Morgan Amayas svigerinde Nicole Marie fortalte KSNV-TV, at Amaya kæmpede mod et narkotikamisbrug.

Hun prøvede på at blive vanen kvit, så hun kunne få forældremyndigheden over sin datter på bare et år.