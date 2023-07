Han har brugt 13 forskellige identiteter i løbet af sine 39 år på flugt fra fortiden og politiet.

Men nu er den 65-årige Donald Santini blevet anholdt for et mord, som han er mistænkt for at have begået tilbage i 1984.

Det skriver BBC.

Da han forleden blev anholdt i Florida, sad han som formand i det lokale vandværk.

Han bliver nu udleveret til Hillsborough County.

Santini har siden 1984 været eftersøgt for mordet på den dengang 33-årige Cynthia Wood. Han var den sidste person, der blev set sammen med hende, og politiet satte derfor hurtigt en storstilet eftersøgning i gang.

I både 1990, 2005 og 2013 har Santini været i det populære tv-program Americas Most Wanted, hvor man omtaler efterlyste personer.

FBI har været indover jagten på Santini, som sågar sendte efterforskere til Thailand. Forgæves.

Men nu lykkedes det så pludselig at finde ham efter et tip fra immigrationsmyndighederne i San Diego.

Om anholdelsen siger Chad Chronister, der er sherif i Hillsborough County:

»Anholdelsen af Donald Santini kan lukke en langvarig sag og yde retfærdighed til ofret og hendes familie efter næsten fire årtiers ventetid.«

Santini har senest boet i en lille forstad til San Diego under navnet Wellman Simmonds.

Her passede han sit job ved vandværket, hvor han ofte var til offentlige bestyrelsesmøder.

Til den lokale nyhedsstation i San Diego, siger Santini:

»Grunden til, at jeg har været i stand til at være på flugt så længe er, at jeg har levet et respektfuldt liv.«

Han har tidligere siddet i fængsel for at have voldtaget en kvinde, mens han var udstationeret som soldat i Tyskland.

Men nu bliver han altså anklaget for mord.