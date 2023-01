Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fredag blev den mistænkte for drabene på fire University of Idaho-studerende 13. november, 28-årige Bryan Christopher Kohberger, anholdt i delstaten Pennsylvania.

Den opsigtsvækkende sag har rystet lokalsamfundet, og flere er stået frem med beretninger om den mistænkte.

En af dem er Jordan Serulneck, der er indehaver af ​​Seven Sirens Brewing Company i Bethlehem, hvor Kohberger har yndet at komme.

Til NBC News fortæller han, at den 28-årige mordmistænkte har vakt stor utryghed blandt barens personale ved at komme med »uhyggelige« og »upassende« kommentarer.

Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility Vis mere Her ses et billede af den anholdte i sagen, Bryan Kohberger, der er mistænkt for at have dræbt de fire universitetsstuderende i et hjem i Idaho. Foto: AFP PHOTO / Monroe County Correctional Facility

Flere gange har Bryan Christopher Kohberger besøgt baren alene og taget plads i baren, og på trods af, at man ifølge Jordan Serulneck er vant til at få besøg af nogle »usædvanlige karakterer«, har den 28-årige altså stukket ekstra meget ud.

Ifølge ejeren gjorde Kohberger ikke meget væsen af sig, hvis han selv – eller nogen fra ledelsen – var til stede, udover mumlende småkommentarer. Ellers var det primært, hvis kun én person arbejdede i baren.

Da var det i en sådan grad, at personalet i barens system havde tilføjet noter, som dukkede op, når hans id blev scannet.

»Personalet skrev der, 'Hey, denne fyr kommer med uhyggelige kommentarer, hold øje med ham. Han får to eller tre øl og så bliver han lige lovligt komfortabel,« fortæller Jordan Serulneck.

Bryan Christopher Kohberger kunne blandt andet finde på at udspørge både kvindeligt personale og kunder om, hvor de boede og hvordan deres vagtplan så ud.

Hvis så, kvinderne afviste at svare, blev han »blive lidt frustreret på dem« og kunne finde på at tale nedsættende til dem.

For måneder tilbage valgte Jordan Serulneck at tage fat i Kohberger og opfordre ham til at være respektfuld over for personalet.

»Han blev fuldstændig overrasket. Han var chokeret over, at jeg sagde det, og han sagde: 'Jeg ved ikke, hvad du taler om. Du forvirrer mig totalt,« fortæller barejeren.

Siden har Bryan Christopher Kohberger ikke vist sig på Seven Sirens Brewing Company.

De afdøde Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle. Vis mere De afdøde Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle.

Kohberger er mistænkt for den 13. november at have brudt ind i et hus, hvor en gruppe unge college-studerende boede nær University of Idaho – og for at have dræbt fire af de personer, der befandt sig der.

Der var tale om Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin, der havde overnattet hos hende.

De var alle i alderen mellem 20 og 21 år.

Der er endnu ikke meldt noget ud om et muligt motiv i sagen – og det vides heller ikke, om den mistænkte gerningsmand havde nogen forbindelser til nogen af de dræbte.

Alt, der vides med sikkerhed, er, at Bryan Kohberger selv studerer kriminologi ved Washington State University – der ligger ikke så langt fra det universitet, de fire dræbte studerede på.