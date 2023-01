Lyt til artiklen

To gange var politiet i direkte kontakt med Bryan Christopher Kohberger, der er mistænkt for mordene på fire University of Idaho-studerende i november, før han blev anholdt.

Den drabsmistænkte og hans far blev nemlig stoppet af politiet to gange, da de kørte tværs over USA fra Seattle til Pennsylvania i juleferien, skriver TMZ.

Bryan Christopher Kohbergers advokat, Jason LaBar, har til NBC News bekræftet, at hans klient blev stoppet af politiet.

»Jeg ved bare, at de blev trukket til side i Indiana kort tid efter hinanden. Den ene gang vist for at køre for stærkt og anden gang for at køre for tæt på en bil foran dem,« fortæller advokaten.

Jason LaBar får løbende opdateringer fra Kohberger, der nægter sig skyldig i de brutale drab, som fandt sted i Idaho 13. november.

Her er han mistænkt for at være brudt ind i et hus, hvor en gruppe unge college-studerende boede nær University of Idaho – og for at have dræbt fire af de personer, der befandt sig der.

Der var tale om Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle og sidstnævntes kæreste, Ethan Chapin, der havde overnattet hos hende. De var alle i alderen 20-21 år.

Der er endnu ikke meldt noget ud om et muligt motiv i sagen – og det vides heller ikke, om den mistænkte gerningsmand havde nogen forbindelser til nogen af de dræbte.

Alt, der vides med sikkerhed, er, at Bryan Christopher Kohberger studerer kriminologi ved Washington State University, der ligger ikke så langt fra det universitet, de fire dræbte studerede på.

30. december blev ​Kohberger anholdt af Pennsylvania State Police og FBI i det nordøstlige Pennsylvania.