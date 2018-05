I 1987 blev et ungt par fundet dræbt i Washington, USA. 30 år senere er en mistænkt gerningsmand anholdt.

Washington. Ny DNA-teknologi kan have ført til opklaringen af drabet på et ungt, canadisk par begået i den amerikanske delstat Washington for mere end 30 år siden.

Torsdag blev den nu 55-årige William Earl Talbott anholdt for drabet, da han forlod sit arbejde i en lastvognsvirksomhed i delstaten.

Det oplyste politiet i Everett, Washington, på et pressemøde fredag.

- Han har aldrig optrådt på politilister, og der blev aldrig givet tip om hans navn. Hvis det ikke havde været for DNA-forskningen, ville vi ikke have stået her i dag, lød det fra Kim Scharf, der er efterforsker i Snohmish County i Everett.

Det unge kærestepar, 20-årige Jay Cook og 18-årige Tanya Van Cuylenborg, skulle egentlig bare have overnattet i Seattle, da de den 18. november 1987 forlod deres hjem i Saanich, Canada.

Men parret vendte aldrig hjem, og deres familier meldte dem savnet.

Seks dage senere opdagede en tilfældig forbipasserende liget af Tanya Van Cuylenborg liggende ved en afsides vej i Bellingham, Washington, knap 160 kilometer fra Seattle.

Den unge kvinde var bundet med plastikstrips. Hun havde været udsat for seksuelle overgreb og var blevet skudt i hovedet.

Dagen efter blev liget af Jay Cook fundet 120 kilometer væk i Monroe, Washington.

I parrets bil fandt politiet DNA-spor, der mentes at tilhøre gerningsmanden, men det lykkedes aldrig at finde frem til vedkommende. Før nu.

William Earl Talbott har erklæret sig uskyldig.

Politiet har endnu ikke oplyst, hvad gerningsmandens motiv har været, eller hvorfor parret blev fundet så langt fra hinanden.

/ritzau/