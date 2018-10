Et billede af den dræbte bulgarske journalist Viktoria Marinova samt en kondolencebog forud for hendes begravelse. Marinova blev voldtaget, dræbt og smidt i en busk i hendes hjemby Ruse i Bulgarien. En mand pågrebet i Tyskland har fredag tilstået at have tæsket Marinova i parken i Ruse. Stoyan Nenov/Reuters