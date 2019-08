Historien om de to canadiske unge, der er mistænkt for drab på tre personer, er blevet et kæmpe samtaleemne over hele verden.

For to dage siden blev de to selv fundet døde i en skov i Canada efter en menneskejagt på 15 dage, og siden er der sluppet små historier ud om de mulige massemordere.

Nemlig de canadiske venner Bryer Schmegelsky og Kam McLeod.

Og selvom dødsårsagen stadig ikke er kommet frem, så er der andre interessante detaljer omkring de efterlyste personer.

I første omgang blev de to ikke mistænkt for mord, da man fandt parret Lucas Fowler og Chynna Deese samt universitetslæreren Leonard Dyck myrdet på vejene i staten British Columbia.

Man valgte nemlig at eftersøge dem, fordi man frygtede, at de to var forsvundet, fordi de også var blevet myrdet af den/de samme, som havde myrdet de tre andre.

Men efter lidt grundigere efterforskning ændrede politiet meldingen. Nu var Bryer Schmegelsky og Kam McLeod pludselig hovedmistænkte for mordene.

Det var dér, at menneskejagten begyndte. De to unges bil bliver nemlig fundet i brand halvanden kilometer fra hvor man fandt Leonard Dycks lig.

Lucas Fowler og Chynna Deese er parret, der blev myrdet i Canada. Foto: FAMILY HANDOUT Vis mere Lucas Fowler og Chynna Deese er parret, der blev myrdet i Canada. Foto: FAMILY HANDOUT

Menneskejagten gik over knap 5000 kilometer, før man fandt de to døde. Nu er det kommet frem, at deres sidste gemmested havde en masse spor.

Det var en blå sovepose samt en robåd, som blev fundet af en lokal, der fik politiet på sporet af de to lig, skriver Daily Mail.

Men på stedet fandt man også rester af svinekød og appelsiner, så det kunne godt tyde på, at det var deres sidste måltid, før de døde.

Det er stadig ikke klart, hvorfor Bryer Schmegelsky og Kam McLeod døde.

Men eksperter var ude at sige, at det var utænkeligt, at de kunne overleve over længere tid ude i skovene i Canada. Eksperterne mente, at de to canadiere kunne ende med at blive spist levende eller dø af en sygdom.

Det er heller ikke afklaret endnu, om Bryer Schmegelsky og Kam McLeod er skyld i mordet på parret og universitetslæreren, men noget peger tilsyneladende i den retning.

Kevin Hackett, der politikommissær i British Columbia siger, at de har væsentlige beviser for, at de to unge er skyldige.