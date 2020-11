Den 31-årige Anthony Nealy fra North Carolina i USA har tilsyneladende gjort noget meget alvorligt. Han har gentagne gange voldtaget en pige under 12 år igennem fem år.

Manden er ellers kendt som en 'venlig nabo' i hjembyen Kings Mountain, men nu er håndjernene smækket om hænderne på manden, der anklages for at have holdt den unge pige som en slags sexslave i årevis. Det er den amerikanske avis U.S. Sun, der rapporterer om udåden.

Han har på forunderlig vis formået at overbevise sine naboer om, at han er en rar og omgængelig fyr.

Politifolk fra North Carolina anholdt Anthony Nealy 9. oktober. Han blev beskyldt for systematisk at have voldtaget en pige, der var under 12 år.

Anthony Nealy voldtog en pige, der ikke var fyldt 12 år, flere gange. Han holdt hende som sexslave i fem år. Foto: Cleveland County Sheriff Vis mere Anthony Nealy voldtog en pige, der ikke var fyldt 12 år, flere gange. Han holdt hende som sexslave i fem år. Foto: Cleveland County Sheriff

Sexovergrebene begyndte tilsyneladende i januar 2015. Manden kendte pigen i forvejen.

Da Anthony Nealy stod foran dommeren i Cleveland County, bad han om en medsættelse af kautionen.

Men før han kunne afslutte sætningen, måtte dommeren skuffe ham med beskeden om, at han ikke kunne se frem til nogen reduktion af kautionen. Han skulle derfor blive i fængslet.

Retten i North Carolina tiltaler Nealy for en hel række straffelovsovertrædelser i forbindelse med voldtægten af den lille pige.

Naboerne til manden har svært ved at forstå, at han er blevet anholdt for at holde en sexslave: 'Han var så venlig. Han hjalp min forlovede med at slå græsset, han hjalp ham med at bekæmpe ukrudtet rundtomkring i haven,« lyder det.

En kvinde fra nabolaget siger, at hun ofte så ham gå med pigen, han tilsyneladende misbrugte, mens hun var på vej til skole.

»De havde cykler og al slags ting liggende ude i baghaven. Men du så dem aldrig komme udenfor og lege,« sagde kvinden.

Da politiet mødte op for at anholde Anthony Nealy i hjemmet, gjorde han ikke modstand.