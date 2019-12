En amerikansk paramediciner er mistænkt for at have dræbt sin kone med øjendråber.

Inden længe starter retssagen mod den 35-årige Joshua Hunsucker, der efter konens død fik udbetalt en betydelig sum forsikringspenge.

Stacy Hunsucker døde 23. september 2018, skriver CNN.

Hendes helbred havde skrantet efter en fødsel nogle år forinden, og i 2015 havde hun fået en pacemaker.

Alligevel var der noget mystisk omkring hendes død, mente hendes mor, som undrede sig over, at Joshua Hunsucker ikke virkede synderligt påvirket af konens død.

Han afviste at lade hende obducere, og kort tid efter dødsfaldet flyttede han ind hos en kvinde, som han angiveligt havde startet et forhold til allerede inden Stacy Hunsuckers død.

Han havde desuden fået udbetalt 250.000 dollar, fordi Stacy Hunsucker havde en livsforsikring. Det svarer til omtrent 1,7 millioner kroner.

Svigermorens undren resulterede i, at North Carolina Department of Insurance - en myndighed, der fører tilsyn med forsikringer - gik ind i sagen.

Joshua Hunsucker. Foto: Gaston County Sheriff's Office Vis mere Joshua Hunsucker. Foto: Gaston County Sheriff's Office

En undersøgelse af Stacy Hunsuckers blod viste et meget højt indhold af stoffet tetrahydrozoline. Et stof, der findes i en type øjendråber.

I små mængder er stoffet ikke farligt, men i større mængder - og over en længere periode - kan stoffet resultere i hjertestop.

På grund af sit job som paramediciner har Joshua Hunsucker haft adgang til stoffet, mener anklager Jordan Green fra North Carolina Department of Insurance.

Derfor mener han også at kunne bevise, at Joshua Hunsucker forgiftede sin kone og gjorde sig skyldig i manddrab.

Indtil videre er den mistænkte og hans forsvarer David Teddy fåmælte. Forsvarsadvokaten udtalte dog under et retsmøde fredag:

»Joshua Hunsucker er ikke løbet fra beskyldningerne, og han har hele sit liv været en lovlydig borger.« Han fortsatte:

»En påstand er blevet fremsat, men Joshua er naturligvis uskyldig (indtil andet er bevist, red.) som enhver anden.«

I skrivende stund sidder den 35-årige fængslet i Gaston County Jail. Kautionen ligger på 1,5 millioner dollar - omtrent 10 millioner danske kroner.