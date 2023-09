Han forgreb sig på dem. Slog dem ihjel og stjal deres smykker.

Sådan lyder mistanken mod Billy Chemirmir, som formodes at have omkring 22 kvindeliv på samvittigheden.

Nu er han selv død. Dræbt i fængselscellen af sin cellekammerat.

Nyhedsbureauet AP skriver, at den 50-årige livstidsfange tirsdag blev fundet død i det fængsel i Texas, hvor han afsonede en dom for drabet på to kvinder.

Sidste år fik Chemirmir en livstidsdom for de to drab, men politiet mener, at han kan sættes i forbindelse med op mod 20 drab på ældre kvinder.

Drab, som han menes at have begået over en periode på to år.

I begyndelsen anede ingen uråd. Det så nemlig ud til, at kvinderne var døde af naturlige årsager.

Men det var lige indtil den dag, ét af hans ofre overlevede.

I 2018 fortalte en 91-årige kvinde politiet, hvordan en mand havde tvunget sig ind i hendes seniorbolig og forsøgt at kvæle hende med en pude og tage hendes smykker.

Dagen efter blev Chemirmir anholdt.

Han var i besiddelse af smykker og kontanter, og kort forinden havde han skilt sig af med et smykkeskrin. Det viste sig at tilhøre en 81-årig kvinde, som var død i sit soveværelse kort forinden.

AP har talt med pårørende til de døde kvinder. De udtrykker lettelse over, at den formodede massemorder nu selv er død.

Flere pårørende overværede retssagen mod ham sidste år. En af dem var Ellen French House, som i retten viste den anklagede to billeder:

Et af moderen Norma French i live. Et, som var taget af hende efter, at den 85-årige kvinde var blevet dræbt:

»Dette er min smukke mor,« sagde Ellen French House om det første billede, inden hun tog billedet af sin døde mor frem:

»Og dette er min mor efter, at du har revet hendes vielsesring af hendes finger. En ring, som hun ikke engang selv kunne få af.«

Selv fastholdt Chemirmir sin uskyld til det sidste.

Der er ingen oplysninger om, hvem hans cellekammerat var. Kun, at der er tale om en mand, som selv sad inde for drab.