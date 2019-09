En 65-årig libaneser dukkede op på et krydstogtskib i Grækenland, men er nu fængslet i landet.

Det skyldes, at han er mistænkt for en flykapring i 1985, hvor 153 mennesker blev holdt fanget uden at miste livet, mens en 23-årig mand blev dræbt.

Identiteten på manden er ikke offentliggjort, men man mener, det er enten Hasan Izz-Al-Din eller Ali Atwa. Der var i alt fire mænd i 1985, men de to andre er henholdsvis død eller løsladt efter fængselsstraf.

Det var et TWA Flight 847, der blev kapret den gang, og hele forløbet varede 17 dage. Nogle gidsler blev sat fri til gengæld for brændstof og landingstilladelser i løbet af forløbet.

Selvom flykapringen er 30 år gammel, så er den bestemt ikke glemt endnu. Foto: MOHAMMED ATTAR

Den mistænkte ankom til ferieøen Mykonos i Grækenland, da han blev anholdt i en paskontrol. Paskontrollen viste, at han var efterlyst for flykapringen i 1985 samt en kidnapning i 1987.

Alle mændene, der var involveret i flykapringen, er internationalt efterlyst af FBI. Det skriver BBC.

Gidselstagerne havde forbindelser til terrororganisationen Hizbollah. Det er blevet dokumenteret.

Forløbet er siden brugt som baggrund for filmen 'The Delta Force'.