En 57-årig nabo til manden, der mistænkes for at stå bag et bombeangreb juledag, fortæller, at han talte med den 63-årige Anthony Warner få dage inden, han detonerede en autocamper med sig selv i midt i den amerikanske storby Nashville.

I bagklogskabens lys var det en foruroligende sidste sætning, der lød fra Warner, der tilsyneladende er gerningsmanden.

»Nashville og verden kommer aldrig til at glemme mig,« lød det fra Anthony Warner, som menes at stå bag angrebet, hvis årsag fortsat er omgærdet af stor uafklarethed.

Den 57-årige nabo, Rick Laude, fortæller til nyhedsbureauet AP, at han 21. december faldt i snak med Anthony Warner ved hans postkasse. Her spurgte Rick Laude blandt andet til Warners mors helbred, og om han forventede noget godt fra julemanden i år.

Anthony Quinn Warner er mistænkt i sagen. Foto: FBI Vis mere Anthony Quinn Warner er mistænkt i sagen. Foto: FBI

Det var i denne sammenhæng, at det kryptiske svar kom fra Anthony Warner, hvis bopæl siden er blevet ransaget, og hvis billede siden er blevet offentliggjort af forbundspolitiet FBI, fordi han er udpeget som officielt mistænkt i sagen.

Den mystiske sag begyndte juledag tidlig morgen, før de centrale gader i Nashville blev fyldt med folk.

Efter en kvinde mente at have hørt skud, ringede hun til politiet, som hurtigt kom til stedet. Der fandt betjentene en hvid autocamper parkeret.

Fra bilen blev der afspillet en form for forhåndsindspillet lydoptagelse med en advarsel om, at en eksplosion ville finde sted inden for 15 minutter.

En computerstemme oplyste ifølge en nabo om, at man 'skulle evakuere nu'.

Efterhånden som politiet gik i gang med at bede folk om at forlade stedet, ændrede lydoptagelsen fra autocamperen sig.

Til sidst lød en tre minutters advarsel, inden der fra autocamperen blev afspillet sangen 'Downtown' af sangerinden Petula Clark fra 1964. Klokken 6.30 lokal tid lød eksplosionen.

Anthony Warner var ikke på politiets radar, og hans eneste kendte forbindelse til ordensmagten er sket helt tilbage i 1978 for besiddelse af marihuana.

Gaden i Nashville efter eksposionen. Flere biler er ødelagt, og træer er blæst omkuld af bomben. Foto: HARRISON MCCLARY Vis mere Gaden i Nashville efter eksposionen. Flere biler er ødelagt, og træer er blæst omkuld af bomben. Foto: HARRISON MCCLARY

Motivet for bombeangrebet er ukendt. En anonym politikilde fortæller til AP, at politiet undersøger, om AT & T, den amerikanske telekommunikationsvirksomhed, der havde til huse i en af de ødelagte bygninger, har været målet for bomben.

»Det ser ud til, at hensigten mere har været at ødelægge end at dræbe, men det er stadig spekulation på nuværende tidspunkt,« lyder det fra politidirektøren i Nashville, David Rausch.