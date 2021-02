Sagen om drabet på graverjournalisten Daphne Caruana Galizia har tiltrukket sig stor opmærksomhed siden 2017.

En af tre mænd, der er mistænkt for at stå bag drabet på den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia, har tirsdag erklæret sig skyldig.

Det skete ved en domstol i Malta, hvor drabet fandt sted i 2017.

Daphne Caruana Galizia arbejdede som graverjournalist og skrev i tiden før sin død flere artikler, der anklagede regeringsmedlemmer og personer med nære forbindelser til regeringen for korruption.

Hun blev dræbt af en bilbombe i oktober 2017.

Vincent Muscat, blev anholdt i december 2017. Han var mistænkt for sammen med to andre at have plantet og detoneret bilbomben to måneder tidligere.

Indtil tirsdagens afhøring har Muscat erklæret sig ikke skyldig.

De to andre mistænkte fastholder, at de ikke har noget at gøre med drabet.

En fjerde mistænkt, forretningsmanden Yorgen Fenech, menes at være hjernen bag bombedrabet på journalisten. Han har ligeledes nægtet sig skyldig.

En femte mand, Melvin Theuma, har erkendt at være mellemmand i sagen. Han har leveret beviser i sagen mod til gengæld at blive benådet.

Sagen om drabet på Daphne Caruana Galizia har siden 2017 tiltrukket sig stor opmærksomhed både i Malta og internationalt.

Det satte fornyet fokus på anklager om korruption i EU's mindste medlemsland og førte til, at den daværende premierminister, Joseph Muscat, trådte tilbage.

Den hovedmistænkte, Yorgen Fenech, havde forbindelser til Maltas politiske ledere og var nære venner med Joseph Muscats stabschef, Keith Schembri, der har nægtet ethvert kendskab til drabet eller de mistænkte.

Tidligere premierminister Muscat er ikke i familie med Vincent Muscat, der tirsdag har tilstået sin rolle i drabet.

/ritzau/AFP