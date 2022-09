Lyt til artiklen

Søndag gik to mænd til angreb med kniv, hvor ti er dræbt og 19 såret.

Kort efter fandt man liget af den ene mistænkte, Damien Sanderson, der ifølge politiet ikke havde skader, som var selvforskyldte.

Derfor var der fortsat en anden mistænkt på fri fod i reservatet ved navn James Smith Cree Nation i den canadiske provins Saskatchewan.

Men nu er den ene mistænkte Myles Sanderson blevet set i området, og derfor opfordrer det canadiske politi folk til at blive indedøre. Det skriver det canadiske medie The Global And Mail.

Nødalarmen blev udstedt klokken 11:45 lokal tid.

Det skete, efter Myles Sandersons bil en sort Nissan Rogue blev set i området ved Regina.

Kort efter er adskillelige politikøretøjer blevet set i høj hastighed mod Regina ifølge det canadiske medie.

Motivet bag angrebene er fortsat ukendte.