Downing Street er i øjeblikket spærret, efter at en mistænkelig pakke er blevet fundet i nærheden.

Det skriver flere medier, herunder The Sun og Daily Mail.

I den forbindelse er gaden ved at blive evakueret.

Også Whitehall-området er lukket helt af. Det er hjemstedet for adskillige regeringsbygninger, herunder udenrigsministeriet, kabinetskontoret og forsvarsministeriet.

Parliament Street is closed due to a “suspicious package”, a police officer tells me.



All closed off and is being evacuated, he added. pic.twitter.com/YuTDnY8ARr — Ben Bloch (@realBenBloch) October 18, 2022

Ifølge Daily Mail er hundredevis af mennesker blevet evakueret.

Politiet bekræfter på Twitter, at de er blevet kaldt til stedet og beder folk om at undgå området.

