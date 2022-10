Lyt til artiklen

Fire russiske statsborgere – tre mænd og en kvinde – er blevet anholdt i Norge.

Det oplyser norsk politi i en pressemeddelelse mandag.

De fire personer er alle blevet taget i at fotografere steder, der i Norge er omfattet af fotograferingsforbud. Billederne blev taget i Mosjøen i Nordland.

Samtidig blev deres bil, en russisk indregistreret bil, ransaget 11. oktober.

I bilen blev der fundet en del fotoudstyr og et omfattende billedmateriale. På den baggrund, og den mistænkelige aktivitet med fotograferingen, blev de varetægtsfængslet 13. oktober, lyder det.

Og dagen efter besluttede en dommer så, at de fire personer skal sidde varetægtsfængslet i en uge.

De fire russere har krydset den norske grænse via Finland.

Selv afviser de politiets mistanke – og fastholder, at de er turister, der besøger Norge.

For nylig er to andre russere blevet anholdt i henholdsvis Troms og Finnmark i Norge for at flyve med droner.

Men norsk politi mener ikke, at disse sager har sammenhæng med de fire anholdte i Mosjøen.

Politiet har desuden ikke fundet nogen droner i den nye sag.

Norsk politi har for nuværende ikke yderligere kommentarer i sagen.