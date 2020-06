Et krigsbanner for Konføderationen under Den Amerikanske Borgerkrig er blevet stemt ud af Mississippis flag.

Den amerikanske delstat Mississippi fjerner et symbol for Sydstaterne fra sit delstatsflag.

Det har delstatens senat afgjort ved en afstemning natten til mandag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Symbolet, der er placeret i venstre hjørne af flaget, er et krigsbanner for Konføderationens styrker under Den Amerikanske Borgerkrig.

Det har i længere tid været udskældt og kaldt et symbol på den amerikanske racisme mod sorte.

Ændringen af flaget sker, mens store demonstrationer mod politivold og racisme har fundet sted i hele USA efter den sorte mand George Floyds død i politiets varetægt.

I den henseende er delstatens regering igen blevet kritiseret for ikke at fjerne symbolet fra flaget.

Delstatens demokratiske senator, John Horhn, siger, at han godt er klar over, at det ikke vil løse problemerne, der er skabt af "USA's racistiske fortid".

- Det er trods alt et stort skridt på vejen mod at anerkende alles menneskelighed og selvværd, som Gud har givet, siger John Horhn ifølge AFP.

Ændringen af flaget blev vedtaget med 91 stemmer for og 23 stemmer imod.

En kommission skal i den nærmeste fremtid designe et nyt flag, der ikke indebærer konføderationssymbolet, men som inkluderer ordene: "In God, We Trust", eller på dansk: "Vi stoler på Gud". Det skriver nyhedsbureauet AP.

Borgerne i byen skal godkende det nye flag 3. november i forbindelse med præsidentvalget.

/ritzau/