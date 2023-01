Lyt til artiklen

Flere centrale bygninger i Moskva har den seneste tid fået nye installationer på taget:

Noget, som ligner missilsystemer, er blevet placeret øverst på flere vigtige ejendomme i den russiske hovedstad, og de seneste uger er billeder og videoer af det, der angiveligt er russiske luftværnssystemer, blevet delt på de sociale medier.

Det uafhængige russiske medie Meduza skriver, at billederne har skabt spekulationer om, at Kreml forbereder sig på eventuelle angreb mod hovedstaden.

Ifølge mediet drejer det sig om Pantsir-s1-missilsystemer, som blandt andet er blevet sat ovenpå en af det russiske forsvarsdepartements bygninger.

Systemerne er designet til at forsvare sig mod fremmede fly, helikoptere og krydsermissiler, og både våbnene i sig selv, men også placeringen af dem, bestyrker formodningen om, at Vladimir Putin forbereder Moskva mod et potentielt angreb.

Billederne af våbnene får prorussiske militærbloggere til at skrive, at Rusland forbereder sig på et angreb mod hovedstaden.

Det skriver The Guardian.

Den russiske krigsjournalist og blogger Alexander Kots er kendt for sit tætte samarbejde med den russiske hær.

Han dækker krigen for den regeringsvenlige avis KP.

»Jeg ser det som et meget positivt tegn,« skriver han ifølge The Guardian på Twitter.

»Det betyder, at de godt er klar over alle risici og forstår, at det kun er et spørgsmål om tid, før der vil komme angreb mod Moskva og regionen. Det er godt, at de begyndte at forberede sig på forhånd og ikke først efter de første angreb.«

De russiske myndigheder har ikke kommenteret opsætningen af missilsystemerne.