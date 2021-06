I omkring fire uger holdt den våbenhvile, der har sikret israelerne og palæstinenserne mod at skulle gå i frygt for at se bomberne og missilerne ramme ned i deres baghaver.

Men nu er det slut.

Natten til onsdag sendte det israelske militær et luftangreb afsted mod Gaza City og byen Khan Younis, og her ramte raketterne en række militærposter tilhørende Hamas.

Angrebet var et svar på de såkaldte ballonbomber, som militante palæstinensere ifølge det israelske militær havde kastet ind over grænsen til det sydlige Israel.

Efter fire uger er våbenhvilken mellem Israel og Hamas brudt. Foto: SAID KHATIB Vis mere Efter fire uger er våbenhvilken mellem Israel og Hamas brudt. Foto: SAID KHATIB

Men hvis man spørger en af de journalister, der arbejder tæt på begivenhederne, skal man ikke lægge alt for meget i 'de nye bomber'.

B.T. har nemlig været i kontakt med Al Jazeera-journalisten Safwat Kahlout, som selv befinder sig i Gaza.

Og dér, fortæller han, ser man ikke de israelske bomber som en decideret eskalering.

»Israel har bombet nogle tomme træningsgrunde. De vidste, de var tomme, og det var bare en opvisning. Ikke en eskalering,« fortæller Safwat Kahlout i en talebesked fra Gaza.

Sagen var en hel anden, da han for én måned siden også gjorde B.T.s læsere klogere på situationen.

Her kunne han nemlig beskrive, hvordan ødelæggelserne var massive i Gaza.

»Mit hjem er blevet fuldstændig ødelagt, så jeg undskylder for, at jeg ikke har tid lige nu til at give en længere kommentar,« sagde han dengang til B.T.

Og det er også de ødelæggelser og 255 døde palæstinensere, der stadig frustrerer befolkningen i Gaza, mere end det er bomberne natten til onsdag.

»Den pælestinensiske befolkning er stadig meget frustreret efter de 11 dage i maj med de mange drab og ødelæggelser af hele byen. Tusindvis af butikker er lukkede, og situationen i Gaza er værre end før krigen. Alt er stoppet her,« siger Safwat Kahlout.

De seneste bomber er dog stadig, ifølge BBC-korrespondenten Rushdi Abu Alouf, et tegn på, at våbenhvilen mellem de to nationer er meget svag.

»De seneste luftangreb varede kun omkring ti minutter. Men de var nok til at minde byens beboere – som forsøger at komme sig efter de seneste kampe – om, at våbenhvilen er skrøbelig,« skriver han for det britiske medie.

I Gazas gader ligger ifølge Alouf stadig »flere ton murbrokker«. Eksperter regnede allerede inden onsdag med, at det blot var et spørgsmål om tid, inden der ville komme nye angreb.

Det har nu vist sig at være sandt, selv om det ikke vides, hvor voldsom den seneste opblusning vil blive. Krigsretorikken lever dog i bedste velgående.

Israels militær udtaler, at det er »forberedt på alle scenarier, herunder fornyede kampe, set i lyset af de fortsatte terrorhandlinger fra Gaza«.

En talsmand for Hamas siger, at palæstinenserne fortsat vil bestræbe sig på at udvise »modig modstandskraft og forsvare deres rettigheder og hellige steder« i Jerusalem.