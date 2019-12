Flere personer er såret, mens en civil amerikaner er omkommet i et missilangreb på en militærbase ved Kirkuk.

En civil amerikaner er fredag blevet dræbt i et missilangreb på en militærbase ved byen Kirkuk i det nordlige Irak.

Angrebet har derudover såret flere udsendte fra den amerikanske hær samt irakiske ansatte på militærbasen.

Det oplyser den amerikanskledede koalition i en pressemeddelelse sent fredag aften dansk tid.

- En civil entreprenør er dræbt, og flere amerikanske udsendte og irakiske ansatte blev såret, skriver koalitionen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De irakiske sikkerhedsstyrker leder håndteringen og efterforskningen af sagen, oplyser koalitionen videre.

Flere amerikanske embedsmænd, der udtaler sig anonymt, oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at de amerikanske udsendte er kommet lettere til skade. De ventes snart at kunne vende tilbage til arbejdet.

Der er endnu ingen, der har taget skylden for angrebet på basen.

Ifølge en af Reuters kilder undersøger USA muligheden for, hvorvidt en iranskstøttet shiamuslimsk militant bevægelse er involveret.

Iraks militær oplyste tidligere fredag aften, at militærbasen, som huser amerikanske og irakiske styrker, var blevet ramt af op til flere missiler.

Der er blevet fundet et affyringsredskab til Katyusha-missiler i et forladt køretøj i nærheden af basen, oplyser kilder til Reuters.

I december anklagede USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, iranskstøttede styrker for at stå bag en række angreb mod militærbaser i Irak.

Han advarede Iran om, at ethvert angreb fra Iran eller iranske allierede, som gjorde skade på amerikanere eller USA's allierede, ville "blive besvaret hårdt af USA".

Spændingerne mellem Iran og USA er taget til, siden USA's præsident, Donald Trump, sidste år trak USA ud af en atomaftale med Iran og genindførte sanktioner mod landet.

Også den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) er til stede i området i Irak, hvor militærbasen fredag er blevet angrebet.

For to år siden blev IS ellers stort set tvunget ud af irakisk territorium efter et treårigt arbejde med støtte fra USA.

På trods af det har bevægelsen de seneste par år gennemført flere angreb mod sikkerhedsstyrker og civile i forskellige dele af Irak.

Kirkuk ligger godt tre en halv times kørsel fra hovedstaden Bagdad.

Byen er især kendt for at have en stor produktion af olie, som er en af de største handelsvarer for Irak.

/ritzau/