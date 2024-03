Den ukrainske havneby Odesa er onsdag blevet ramt af et russisk angreb.

Angrebet fandt sted, mens Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, befandt sig i byen sammen med Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis.

Unavngivne kilder oplyser til det britiske medie The Telegraph, at et missil slog ned tæt på Zelenskyjs konvoj. Præsidenten befandt sig i én af bilerne i konvojen og var på vej til et møde med den græske premierminister.

Det er uklart, hvor mange missiler der samlet blev brugt ved angrebet.

Ifølge en unavngiven kilde fra Ukraines flåde blev fem personer dræbt ved angrebet, skriver det ukrainske medie Ukrajinska Pravda.

Den græske premierminister fortæller, at han og Zelenskyj hørte lyden af eksplosioner i nærheden, da angrebet fandt sted.

Ruslands forsvarsministerium oplyser, at Ruslands militær onsdag har angrebet en hangar, der blev brugt til opbevaring af ukrainske havdroner.

- Målet er nået. Målet er ramt, skriver ministeriet i en udtalelse.

Efter mødet med Zelenskyj fortæller Kyriakos Mitsotakis, at Grækenland fortsat vil stå ved Ukraines side under landets krig mod Rusland.

- Mit tilstedeværelse afspejler hele den frie verdens respekt for dit folk og understreger Grækenlands forpligtelse til at forblive ved din side, siger han.

De to besøgte blandt andet en boligbygning, der lørdag blev ramt af et russisk angreb, hvor 12 personer blev dræbt, heriblandt fem børn.

Grækenland, som er medlem af Nato og støtter Ukraines optagelse i forsvarsalliancen og EU, har ifølge Zelenskyj tilbudt militærhjælp til Ukraine.

- Vi drøftede, hvilke andre midler vi kan bruge til at udvide sikkerhedszonen i Sortehavet. Hvordan vi kan tilføje beskyttelse til vores folk - både militært og civilt. Vi har brug for mere luftforsvar, siger Ukraines præsident.

Zelenskyj tilføjer, at Grækenland vil deltage i et globalt fredstopmøde i Schweiz.

Den ukrainske regering har gennem længere tid forsøgt at vinde øget international støtte til en fredsplan, som Zelenskyj har udarbejdet.

- Jeg vil foreslå støtte til Ukraines bestræbelser på at opnå en retfærdig og varig fred og til dets organisering af Det Globale Topmøde for Fred i Schweiz, har det tidligere lydt i en erklæring fra præsidenten.

Onsdagens besøg er Mitsosakis' første i Ukraine, siden Rusland invaderede landet i februar 2022.

/ritzau/