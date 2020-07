Over 60 brandfolk fik lørdag morgen bugt med flammerne ved katedralen i Nantes i det vestlige Frankrig.

En voldsom brand brød tidligt lørdag morgen ud i den historiske katedral Saint-Pierre-et-Saint-Paul i Nantes i det vestlige Frankrig.

Over 60 brandfolk blev indsat i kampen mod flammerne, og omkring klokken ti meldes branden under kontrol.

Det oplyser brandvæsenet ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Billeder fra den franske tv-station BFM viste lørdag morgen en tyk, sort røg, der stod ud fra et glasvindue mellem de to tårne på den gotiske bygning fra det 15. århundrede.

Brandvæsenet skal nu danne sig et overblik over ødelæggelserne fra branden. Det oplyser brandchef Laurent Ferlay på et pressemøde lørdag formiddag.

- Ødelæggelserne er koncentreret omkring orglet, som ser ud til at være fuldstændig ødelagt, siger han ifølge AFP.

Han tilføjer, at den platform, som orglet står på, er meget ustabil og potentielt kan kollapse.

Et øjenvidne til branden fortalte til BFM, at han tidligt lørdag blev vækket af en underlig lyd fra kirkens klokker.

- Jeg tænkte, at noget var galt, for det var ikke den lyd, der normalt kommer fra kirkeklokkerne, sagde manden ved navn Oscar lørdag morgen til tv-stationen.

Opførelsen af katedralen blev påbegyndt i 1434. Det tog dog 457 år, før bygningen endelig stod færdig i 1891.

Siden da er Saint-Pierre-et-Saint-Paul flere gange blevet ramt af brand og ødelæggelse.

Under Anden Verdenskrig blev bygningen bombet, og i 1972 blev kirkens tag ødelagt af en voldsom brand.

Katedralen er en af de største gotiske katedraler i Frankrig.

Lørdagens brand i Nantes kommer, lidt over et år efter at katedralen Notre Dame i Paris blev ramt af en voldsom brand, som ødelagde kirkens ikoniske spir.

