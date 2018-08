Mindst 324 har mistet livet i den monsunregn, der siden begyndelsen af juni har oversvømmet dele af Sydindien. Men lørdag skete et af den slags små mirakler, der opretholder troen på at selv - når det hele er allerværst - er der håb.

Enorme vandmasser efter monsunregnen dækker nu det sydlige Indien. I delstaten Kerala venter tusindvis af borgere på at blive reddet. En af dem var den højgravide kvinde Sajita Jabeel.

Den 25-årige kvinde havde søgt tilflugt for vandmasserne på sit tag i byen Aluva. Fredag morgen kl. otte lykkedes det lokale redningsfolk at fire en læge ned på taget for at tilse hende. I de kommende timer planlagde læge og redningsfolk en redningsaktion af den slags, der vil blive fortalt om - over hele verden.

Få timer senere, efter at vandet var gået, og fødslen så småt var i gang, lykkedes det at hejse Sajita Jabeel op i en ventende helikopter og flyve hende til det nærliggende hospital i byen Kochi, hvor hun blot få timer senere kl. 14 fødte en velskabt søn.

Nødopkald

En talsmand fra det indiske redningsmandskab har til The Indian Express forklaret, hvordan:

»Vi fik et nødopkald fra Aluva, hvorefter flåden nåede frem til redningsstedet og udførte operationen.«

Redningsaktionen blev fulgt af naboer, der ligesom den højgravide kvinde, havde søgt tilflugt på deres tage. I følge talsmanden måtte redningsfolkene berolige beboerne og bede dem om ikke at gå i panik mod til gengæld love, at alle vil blive evakueret og ingen blive efterladt.

På Twitter har talsmanden fra redningsmandskabet delt den dramatiske video af redningsaktionen, men heldigvis også et billede af mor og søn fra hospitalet efter en veloverstået fødsel.

A pregnant lady with water bag leaking has been airlifted and evacuated to Sanjivani. Doctor was lowered to assess the lady. Operation successful #OpMadad #KeralaFloodRelief #KeralaFloods2018 pic.twitter.com/bycGXEBV8q — SpokespersonNavy (@indiannavy) August 17, 2018

Nødhjælp

I den seneste uge har omkring 170 mistet livet i Kerala, der er delvist dækket af vand, skriver nyhedsbureauet AP. Den indiske premierminister Narendra Modi mødtes lørdag med regeringen og lovede bagefter de nødlidende indere mere end 65 millioner kr. i nødhjælp.

Der er allerede sendt militære enheder til delstaten, men regeringen beder om yderligere supplerende hjælp. Avisen Indian Express rapporterede, at Saji Cherian, der er politiker i delstaten, appellerede til regeringen: ’Bed venligst Modi om at sende helikoptere, send helikoptere. Please, please,' lød det.