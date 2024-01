Når man ser optagelserne af den brændende Airbus A350 – fanget i et altfortærende flammehav – ryger et spørgsmål uværgerligt gennem hovedet:

Hvordan slap alle 379 personer ombord ud i live?

For det gjorde de, da katastrofen tirsdag indtraf i Haneda-lufthavnen i Tokyo.

Mens fem ud af seks ombord på det langt mindre Bombardier DHC8-300 fra den japanske kystvagt omkom efter at være blevet ramt af det enorme passagerfly, overlevede alle fra Airbussen.

Japan Airlines har siden oplyst, at den totale evakueringen var overstået mindre end 20 minutter efter, at flyet holdt stille på landingsbanen, hvor ilden allerede var begyndt at få fat.

Optagelser inde fra flyet viser, hvordan der er røg i kabinen og uden for flere vinduer ses kun ild.

En af passagerne ombord er ikke i tvivl om, hvorfor udfaldet blev, som det blev.

»Jeg kan kun sige, at det var et mirakel. Vi kunne alle have mistet livet, hvis det havde taget længere tid,« siger Tsubasa Sawada, der var på hjem fra ferie med sin kæreste:

»Jeg troede virkelig, at jeg skulle dø.«

Også luftfartseksperter er overrasket over, at det ikke endte meget værre, end det gjorde.

»Ud fra optagelserne er jeg overrasket og lettet over, at alle kom ud,« siger Graham Braithwaite, professor ved Cranfield University med fokus på sikkerhed og undersøgelser af ulykker:

»Men holdt op mod alt det, jeg ved om flyselskabet og hvor stor en indsats de lægger i sikkerhed og uddannelse af personalet, burde det egentlig ikke komme som nogen overraskelse, at de gjorde så godt et stykke arbejde.«

For Japan Airlines betragtes som et af de flyselskaber i verden, der har allermest fokus på sikkerhed.

Grunden til det skal findes helt tilbage til 12. august 1985.

Her bragede en jumbojet fra det japanske flyselskab ind i en bjergside på vej fra Tokyo til Osaka. 520 af de 524 personer ombord omkom.

Det ændrede alt, og det har præget Japan Airlines lige siden.

»Det er klart, at det har haft en dyb indvirkning på flyselskabet, og i en kultur som den japanske har de taget ansvaret på sig for at sikre, at noget lignende aldrig kommer til at ske igen,« siger professoren Graham Braithwaite.

I så høj grad, at man i 2005 tog en bemærkelsesværdig beslutning.

Her erkendte man, at det nok kun var få af de ansatte, der havde en erindring om katastrofen 20 år tidligere – og derfor valgte man at 'udstille' vragdele fra jumbojetten midt i hovedkvarteret til evig påmindelse.

»De var bevidste om, at der var mange medarbejdere, der ikke vidste, hvordan det føltes, da katastrofen indtraf. Og alle skulle forstå, hvor stor en indsats, der bliver lagt i sikkerheden.«

Den indsats kunne også ses tirsdag i Haneda-lufthavnen, mener en anden ekspert.

Paul Hayes, der er direktør for luftfartssikkerhed hos konsulentbureauet Ascend by Cirium, har bidt mærke i en detalje fra evakueringen.

»Besætningen må have udført et fantastisk arbejde. Der ser ikke ud til at være håndbagage nogen steder,« siger han.

Forstået på den måde, at personalet forhindrede passagerne i at tage deres ejendele med ud, hvilket både sparede afgørende tid – og gjorde evakueringen meget smidigere.

Det samme har den tidligere pilot og nuværende flysikkerhedskonsulent, John Cox, bemærket:

»Hvis man ser på optagelserne, er der ingen personer, der forsøger at tage ting fra bagageboksene. De har fokus på at komme ud af flyet,« siger han:

»Det viser, at der har været en god oplæring.«

Og som den tidligere britiske flyveleder Michelle Robinson konstaterer om den relativt rolige sitation, der faktisk udspillede sig på flyet:

»Besætningen har gjort det utroligt godt under svære omstændigheder. Det er naturligt, at passagerer går i panik, når de ser flammer, og der må også have været en eller anden for for kollision, der må have været enormt skræmmende for dem ombord,« siger hun.

Det vides endnu ikke, hvordan ulykken kunne ske. Hvordan de to fly kunne kollidere.

Faktum er dog indtil videre, at det store passagerfly havde fået landingstilladelse, hvilket også fremgår af lydoptagelser, der er kommet frem.

Men hvorfor det skete, når nu kystvagtens fly befandt sig på samme landingsbane, står endnu uklart.

Politiet har indledt en efterforskningen af sagen.

Kilder: CNN, Guardian, Sky News, Channel 4, Reuters