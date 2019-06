En 15-årig dreng fra den amerikanske stat Kansas fik ved et uheld stukket en kniv ind i sit ansigt. Den sad fast, men takket være en heroisk indsats på hospitalet overlever han.

Familien beskriver det som 'et mirakel', at drengen klarer det, efter at have fået kniven, der var 25 cm lang, i ansigtet.

»Jeg kunne ikke have trykket med et pund mere kraft på den, så ville han ikke have overlevet det,« forklarede Dr. Koji Ebersole i en video lavet af universitetet i Kansas, hvis hospital behandlede teenageren og dokumenterede hans helbredelse.

Den 15-årige Eli Gregg legede uden for sit hjem i Redfield, godt 145 km syd for Kansas City, da hans mor, Jimmy Russell hørte ham skrige i panik sidste torsdag aften.

Et røntgenfoto af Eli Greggs hoved med den lange kniv, der sidder fast. Foto: The University of Kansas Health System Vis mere Et røntgenfoto af Eli Greggs hoved med den lange kniv, der sidder fast. Foto: The University of Kansas Health System

Det var først, da han kom frem til døren, og hans mor så enden af kniven, der stak ud fra Elis ansigt, at hun fandt ud af, hvad der var sket. Det skriver New York Post.

»Det var et temmeligt grimt syn,« sagde Jimmy Russell til universitetet. »Jeg blev bange ... der var blod, og han havde et stykke metal i ansigtet.«

Da han blev spurgt, hvordan det hele skete, svarede han:

»Det kan jeg ikke forklare, for det skete virkelig hurtigt.«

Lægerne fortalte hans mor, at Eli måske ville få et slagtilfælde eller muligvis miste synet på det ene øje.

»Det hele afhang af, om de var i stand til at få den ud,« sagde hans mor.

Eli Gregg måtte undergå flere timers kirurgi fredag, da lægerne arbejdede på at få kniven løs.

På de røntgenbilleder, som hospitalet har taget, kan man se, hvor tæt knivens blad kom på at slå Eli ihjel.

»Vi havde en kniv, der gik igennem ansigtets forside og hjerneskalden til undersiden af hjernen. Der var stor fare for, at der skulle ske skader på den vigtige arterie, der forsyner hjernen med blod,« siger Ebersole.

»Hvis vi risikerer et sår der, så får han en blødning, som jeg ikke tror, han vil overleve. Vi blev nødt til at finde på en strategi, der beskyttede ham mod det.«

En anden af lægerne, der medvirkede ved operationen, Dr. Jeremy Peterson, beskrev ham som særdeles tapper. Han var ved fuld bevisthed, indtil de trak kniven ud.

Under operationen kom der en del blod på drengens ansigt, men lægerne mener, at han kommer sig fuldstændigt oven på hændelsen.

Som hans mor siger:

»Det er næsten et mirakel. Det er virkelig, virkelig forbløffende.«