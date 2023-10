Efter at have været meldt savnet i næsten to uger, er en fisker blevet fundet i live i en redningsflåde cirka 110 kilometer ud for den amerikanske vestkyst.

US Coast Guard Pacific Northwest skriver i en erklæring, at manden blev fundet torsdag – dagen efter at de havde indstillet deres eftersøgning.

Det skriver BBC.

Manden, hvis navn og alder ikke er blevet offentliggjort, blev fundet af de to canadiere Ryan Planes og hans onkel John.

En fisker, der sejlede ud med, Evening, blev fundet efter næsten fjorten dage på havet i en redningsflåde. Foto: US Coast Guard Vis mere En fisker, der sejlede ud med, Evening, blev fundet efter næsten fjorten dage på havet i en redningsflåde. Foto: US Coast Guard

Redningsmændene fortæller, at fiskeren havde overlevet ved at spise laks.

Manden havde forladt Gray Harbor i staten Washington den 12. oktober på kutteren Evening sammen med en makker.

Fiskeren havde været alene i redningsflåden i 13 dage.

Til King tv i Seattle fortæller Ryan Planes:

»Jeg så noget, der lignede en redningsflåde i det fjerne og løb ind og satte kikkerten på ham, og så skød han et nødblus af.«

Hans onkel supplerer:

»Vi trak ham ombord. Han gav mig et stort kram, og det var følelsesladet. Vi lavede morgenmad til ham. Han drak tre flasker vand. Han var ret sulten, den stakkels fyr.«

Fiskeren blev bragt til hospitalet i Tofino, hvor han meldes i stabil tilstand.

Han skulle sammen med en anden mand være vendt tilbage til land den 15. oktober. Den anden fisker er endnu ikke blevet fundet.

Kystvagten har ikke meget at melde ud om, hvad der er sket ombord på Evening.

»Hændelsen er fortsat under efterforskning,« skriver myndighederne.