Torsdag aften lokaliserede den amerikanske kystvagt en 28-årig mand i vandet ud for Louisiana.

Manden var faldet over bord fra et krydstogtskib, og redningen bliver ifølge The Guardian kaldt 'et mirakel' af flere af de involverede.

Det skyldes blandt andet, at manden først blev fundet 32 timer efter, han blev meldt savnet.

Den uheldige krydstogtspassager har det efter omstændighederne godt, rapporterer The Guardian.

Matt Lupoli, der er talsmand for det selskab, der ejer krydstogtskibet, siger til CNN, at den 28-årige blev meldt savnet, efter han forlod sin søster onsdag aften for at gå på toilettet.

Men han kom aldrig tilbage, og det fik hans familie til at melde ham savnet dagen efter.

Flere redningstjenester begyndte straks at lede efter den forsvundne passager med blandt andet fly, helikopter og både.

Seks timer efter eftersøgningen var begyndt, spottede en af redningsbådene en person i vandet.

Det viste sig at være den savnede 28-årige.

Han blev hurtigt hentet af en helikopter, og koordinator af eftersøgningen, Seth Gross, udtaler til CNN, at manden var i stand til at sige sit navn til trods for, at han udviste tegn på nedkøling, chok og dehydrering.

»Det faktum, at han var i stand til at holde sig selv flydende og over vandoverfladen i så lang tid, det er bare noget, man ikke kan tage for givet, og helt sikkert noget, jeg vil huske for evigt,« siger Seth Gross.

Vandet i bugten, hvor den savnede passager blev fundet, var torsdag aften lidt over 21 grader.