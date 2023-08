»Efter faldet husker jeg intet overhovedet.«

Sådan siger Wyatt Kauffman fra den hospitalsseng, hvor han nu forsøger at komme til kræfter efter et besøg i Grand Canyon.

Brækkede ryghvirvler, en sprængt milt, hjernerystelse, en kollapset lunge og en brækket hård og en forstuvet finger.

Den 14-årige amerikanske teenager slog sig i den grad, da han besøgte den amerikanske nationalpark samme med sin mor i sidste uge.

Alligevel er det lidt af et mirakel, at han slap med livet i behold.

Drengen faldt nemlig hele 30 meter ned af en skrænt, da han flyttede sig på en sti for at give plads til andre turister, der ville tage et billede af udsigten.

»Jeg kan kun huske, at jeg vågnede op og befandt mig bagest i en ambulance og så i en helikopter og dernæst i et fly og så kom hertil,« siger han til tv-stationen KPNX.

Sagen er omtalt i en række andre medier. Blandt andre New York Post og The Guardian.

Det tog hele to timer og et større redningshold at få drengen op fra den kløft, hvor han landede.

Redningsfolk måtte rappelle ned fra vandrestien Bright Angel Point og hente ham i en kurv.

»Vi er meget taknemmelige for alles indsats. To timer er en evighed i sådan en situation,« siger Wyatts far, Brian Kauffman.

Allerede lørdag kunne teenageren forlade hospitalet og køre mod hjemme i Casselton i North Dakota.

»Vi er bare lykkelige for, at vi bringer vores barn hjem på forsædet i en bil i stedet for i en kiste,« siger faderen til KPNX.