Uanset udfaldet af retssagen mod den drabstiltalte betjent Derek Chauvin vil demonstranter marchere.

I den amerikanske by Minneapolis afventer borgere udfaldet af retssagen efter George Floyds død, mens juryen holder drøftelser.

Den tidligere politibetjent Derek Chauvin er tiltalt for blandt andet drab i sagen, og mandag har juryen trukket sig tilbage.

- I skal være helt og aldeles fair, siger dommer Peter Cahill ifølge ABC News og fortsætter:

- Nu er sagen i jeres hænder, jurymedlemmer, og I er dem, der skal bedømme fakta. Jeg er sikker på, at I indser, at sagen er vigtig, alvorlig og derfor fortjener at blive drøftet grundigt.

Derek Chauvin havde sit knæ placeret på Floyds hals i omkring ni minutter i forbindelse med en anholdelse i maj sidste år.

Undervejs sagde Floyd flere gange, at han ikke kunne trække vejret.

Generelt var der stille omkring retsbygningen i Minneapolis mandag morgen, skriver BBC, men nogle steder i byen var der også demonstrationer.

Ifølge det britiske medie ventes demonstranter at markere sig uanset udfaldet af rådslagningen, hvor det blandt andet skal afgøres, om Chauvin er skyldig i drab, og om han forsætligt var skyld i Floyds død.

Selv hvis Chauvin bliver fundet skyldig i alle anklagepunkter, vil aktivister lave en "fejringsdemonstration", oplyser en person til BBC.

George Floyds død førte til store protester i USA under navnet "Black Lives Matter". Bevægelsen kæmper mod politivold og racemæssig ulighed.

Den tidligere betjent Chauvin er hvid, mens George Floyd var sort.

/ritzau/