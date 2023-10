Det vakte stor forfærdelse, da ubåden Titan pludselig imploderede, mens den var på vej ned i 3.800 meters dybde til vraget fra skibet Titanic.

Nu har man fundet det, der menes at være de sidste vragrester – og sammen med det er der fundet 'formodede menneskelige rester'.

Det oplyser den amerikanske kystvagt, skriver CBS News og Sky News.

Det var tilbage i juni, at undervandsfartøjet Titan med fem personer om bord foretog en dykning for at se vraget af Titanic, der sank til bunds i år 1912 efter en kollision med et isbjerg.

Her ses et udateret billede af miniubåden Titan, som imploderede på vej ned til vraget af Titanic tilbage i juni. Foto: Handout / OceanGate Expeditions / AFP / Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et udateret billede af miniubåden Titan, som imploderede på vej ned til vraget af Titanic tilbage i juni. Foto: Handout / OceanGate Expeditions / AFP / Ritzau Scanpix

Men omkring en time og tre kvarter inde i rejsen ned til bunden mistede man al kontakt til miniubåden.

En storstilet redningsmission gik i gang i håbet om, at man kunne finde passagererne om bord i live.

Men fire dage senere kom den nedslående melding:

Der var fundet vragdele på havbunden omkring 500 meter fra Titanic.

Det blev efterfølgende anslået, at ubåden havde oplevet et 'katastrofalt tab af trykkammeret' under sin nedstigning og var imploderet – et pludseligt indadgående kollaps, som dermed er det modsatte af en eksplosion.

De fem, der var om bord, blev alle meldt døde: Den franske opdagelsesrejsende Paul-Henri Nargeolet, den britiske eventyrer Hamish Harding, den pakistanske forretningsmand Shahzada Dawood og hans 19-årige søn, Suleman Dawood, samt Stockton Rush, som var direktør i selskabet OceanGate, der ejede Titan og stod for ekspeditionen.

Det antages, at de døde øjeblikkeligt.

I slutningen af juni fandt man de første formodede menneskelige rester, og nu oplyser den amerikanske kystvagt, at man har bjærget 'yderligere formodede menneskelige rester' og det, der menes at være de sidste vragdele fra undervandsfartøjet.

Vragdelene er blevet transporteret til en amerikansk havn, hvor de vil blive katalogiseret og analyseret.

De formodede menneskelige rester, som blev 'omhyggeligt bjærget fra vragdelene', er blevet 'transporteret til analyse af amerikanske læger', lyder det videre fra kystvagten.

Efterforskningen og undersøgelsen af, hvad der præcist førte til ulykken, er endnu i gang.

Der vil efter planen blive afholdt en offentlig høring, når eksperter har fundet ud af, hvad der førte til den fatale tragedie.