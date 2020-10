Mere ens kriterier vil gøre det nemmere at gennemskue, hvor i EU man må rejse til, mener EU-ministre.

EU-lande bør følge fælles kriterier for rejser inden for unionen under coronapandemien.

Sådan lyder det i en opfordring fra EU-landenes europa- og udenrigsministre, som holder møde tirsdag.

De mere ens retningslinjer skal gøre det nemmere for borgere og virksomheder at gennemskue, hvor de kan og ikke kan rejse til i EU under coronapandemien.

Ifølge Michael Roth, Tysklands EU-minister, er det EU's pligt at sørge for bedre koordination.

- Rejserestriktioner har gjort det svært for nogle af vores borgere at komme på arbejde, universitet eller besøge deres kære.

- Det er vores fælles ansvar at sikre koordination af tiltag, som kan påvirke den frie bevægelighed, og give vores borgere al den information, de har brug for, når de fastlægger deres rejse, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge EU-ministrene bør alle restriktioner, der påvirker den frie bevægelighed, løftes, så snart coronasituationen tillader det.

Det er medlemslandene selv, der beslutter, om de vil følge anbefalingen. Den får derfor ikke nødvendigvis betydning for, hvordan Danmark udarbejder sine rejsevejledninger.

Rejsevejledningerne bør ensartes på baggrund af data fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC), lyder opfordringen.

/ritzau/