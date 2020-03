Man skal være varsom med at lukke grænser, som nogle EU-lande har gjort, mener flere ministre.

Østrig, Ungarn og Tjekkiet har indført grænsekontrol i forsøg på at begrænse spredning af coronavirus. Men det tiltag bekymrer andre EU-lande, som frygter, at det også kan få negative følger for bekæmpelsen af virus.

Jean Asselborn, som er Luxembourgs udenrigs- og EU-minister, appellerer til, at landene i EU arbejder sammen og løser udfordringerne for helbred og økonomi på "europæisk plan".

- Det går ikke med enegang. Det skader koordineringen og koordinationen.

- Jeg mener ikke, at man med lukning af grænser og nationale skridt kommer sagen nærmere, siger han.

Fredag holder EU-landenes indenrigsministre møde om blandt andet coronavirus.

Asselborn opfordrer til, at alle EU-lande følger retningslinjerne fra WHO. Gør man det, er "man nået langt", mener han.

Indenrigsministeren i Sverige, der som Danmark i forvejen har indført grænsekontrol, men af andre årsager end coronavirus, rynker også på panden af de EU-lande, der har lukket grænserne.

Mikael Damborg mener, at man skal være varsom med lukning af grænser.

- Hvis man laver strengere regler for grænsekontrol, så håber jeg, at de tager højde for, at transportsystemet skal fungere, når det gælder mad og sundhedsmaterialer.

- Vi skal ikke skabe problemer for hinanden, når vi skal håndtere krisen, siger han.

Han mener, at kontrol af grænser skal ske af "de rette årsager". Sverige har haft grænsekontrol i en årrække på grund af migration og sikkerhed. Det samme har Danmark.

Kroatiens indenrigsminister vil "ikke kritisere nationale beslutninger". Men Davor Bozinovic har alligevel en appel til de andre lande.

Det vil være befordrende for "borgernes tillid", hvis man træffer sådanne beslutninger i fællesskab. Kroatien har i øjeblikket formandskabet i EU.

Polen indførte forleden en screening af helbred for folk, der kommer til landet. Men regeringen har sagt, at det er for tidligt at indføre decideret grænsekontrol.

/ritzau/