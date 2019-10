Situation i Syrien er forfærdelig, siger udenrigsminister Jeppe Kofod, som frygter Islamisk Stats genkomst.

Situationen i det nordlige Syrien, hvor Tyrkiet har indledt en militær offensiv mod kurdere, er dybt alvorlig, lyder det fra udenrigsministrene i EU.

Flere ministre kræver en fælles fordømmelse og en våbenembargo i forsøg på at bremse den tyrkiske offensiv.

- Det ville være rigtig godt, hvis Europa kan stå samlet om dette og sende et stærkt signal til Erdogan om at stoppe disse operationer. Jeg har fordømt dem, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) før mødet.

Hans franske kollega opfordrer til, at koalitionen af lande, der bekæmper Islamisk Stat, samles for at drøfte udviklingen, der er sket som følge af amerikanernes tilbagetrækning fra området.

- Frankrig forventer et specifikt krav om, at offensiven indstilles. En fast holdning til våbeneksport til Tyrkiet. Og at USA arrangerer et møde i den internationale koalition, siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian.

Frankrig er et af flere EU-lande, som de seneste dage har meddelt, at våbensalg til Tyrkiet stoppes.

Den danske udenrigsminister deler bekymringen over de seneste meldinger om, at fanger fra Islamisk Stat igen er kommet på fri fod.

- Det er forfærdelige billeder, vi ser af den humanitære situation på jorden. Og vores kamp mod Islamisk Stat bliver svækket af dette. Så det er vigtigt, at vi sender et kraftigt og stærkt signal fra Europas side, siger Kofod.

/ritzau/